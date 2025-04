Startschuss für kantonales Feldschiessen vom 29. April in Buchs

Am Feldschiessen-Kick-Off, Dienstag, 29. April beweisen sich an der regionalen Schiessanlage «Lostorf» von 16 bis 18 Uhr Aktive und jene, die es eventuell werden wollen, über 300 Meter mit dem Sturmgewehr und der Pistole über 25 Meter. Die offizielle Begrüssung obliegt dem AGVS-Präsidenten Peter Gautschi. Feldchef Thomas Scheuzger überrascht mit Gedanken zur aktuellen Situation des Schiesssports und über den Wehrwillen im Speziellen – man darf gespannt sein, was ihm dazu einfällt.



Im weiteren Verlauf kommen Stephan Campi, Generalsekretär vom Departement Gesundheit und Soziales (DGS), und der Buchser Gemeindepräsident Urs Affolter sowie Brigadier Oliver Müller als Vertreter der Armee zu Wort. Spannend wird es, wenn Kathrin Stucki, Chefin für Schiesswesen und ausserdienstliche Tätigkeiten (SAT) zum Mikrofon greift. Das politische Schlusswort – auch das muss sein – übernimmt der Aargauer SVP-Nationalrat Christoph Riner. Neben der verbalen Treffsicherheit, wird er diese auch am Schiesstand unter Beweis stellen. Langeweile sollte trotz gesprochener Worte nicht aufkommen, musikalische Intermezzi sind dafür verantwortlich. Das Flüssige mit und ohne Zündstoff während des Apéro sorgt für die Zielgenauigkeit, wenn es mit der Waffe zur Sache geht.



Die Schiessplatzchefs übernehmen Organisation und Verantwortung für die reibungslose Durchführung des Feldschiessens 2025, Sicherheit am Schiessplatz hat Vorrang. Die Teilnehmer – ob erfahren oder nicht, jung oder alt, Mann oder Frau wollen sich gut betreut fühlen. Bei der Datenerfassung hilft «Winfire 5», das neu konzipierte Tool, das René Zweifel von der CodingFarm GmbH am Instruktionsrapport vorstellte. Auch ein Offline-Client kann heruntergeladen und nach kompletter Erfassung die Daten durch Hochladen in das System importiert werden. Abgerechnet wird am Sonntag, 15. Mai, 15 Uhr. Neben den Instruktionsmappen nahmen die Platzchefs Anerkennungskarten, Kranzabzeichen und jede Menge brauchbarer Ratschläge vom Rapport mit nach Hause. Alfred Weigel