Gerda Amberg steht in der temporären Gaststube der Besenbeiz im Staufferhaus in Unterentfelden.

Bild: RAN

Staufferhaus: Es ist angerichtet

Gerda Amberg hat dem traditionellen Staufferhaus in Unterentfelden mit ihrer temporären Besenbeiz neues Leben eingehaucht. Auch die zweite Woche war von Erfolg gekrönt: Das Echo positiv, die Warteliste lang, die Zukunft offen.