Meisen, Kleiber und Grauschnäpper haben wieder saubere Nistkästen dank dem VTN und Mitgliedern der Seniorengruppe.

Bild: zVg

Stimmungsvolle Nistkastenputzete

Im November trafen sich wiederum 14 gut gelaunte VTN-Mitglieder und Mitglieder der Seniorengruppe zum Nistkastenputzen in der Summerhalde, Blütte und Gugen. Es war neblig und kalt, aber alle waren gut eingepackt.