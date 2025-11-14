Bild: zVg
Stimmungsvolle Nistkastenputzete
Im November trafen sich wiederum 14 gut gelaunte VTN-Mitglieder und Mitglieder der Seniorengruppe zum Nistkastenputzen in der Summerhalde, Blütte und Gugen. Es war neblig und kalt, aber alle waren gut eingepackt.
Die Vogelnistkästen entlang der diversen Routen wurden geputzt und kontrolliert. Die meisten waren gut besetzt von Meisen, Kleiber und Grauschnäpper. Auch ein paar nicht vogelartige wie Haselmaus, Siebenschläfer und Wespen hatten die Kästen bevölkert. Es wurden einige neue aufgehängt, welche die Gruppe selbst gebaut hatte. Nun können die Vögel in den sauberen Kästen im Frühling wieder neue Nester bebauen.
Gegen Mittag gings dann zum Apero und Imbiss in den Holzschopf, fein gekocht von Koch Ralph. Bei Kaffee und Kuchen und mit zufriedenen Gesichtern wurde der Einsatz beendet. Vielen Dank für die Hilfe. VTN Erlinsbach