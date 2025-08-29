Strompreis sinkt, doch die Freude wird getrübt

Gross war der Schock für die Aargauer Bevölkerung, als vor zwei Jahren die Preise für den Strombezug für die Jahre 2024 und 2025 bekannt wurden. Muhen traf es besonders hart, weil das EW Muhen im Verbund mit dem EW Oberentfelden den Strom «falsch eingekauft» hat, wie Gemeinderätin Gertrud Jost damals an einem Infoanlass einräumte. Unter «Strombezug» versteht man neben dem eigentlichen Strompreis auch Kosten für die Netznutzung und weitere Abgaben. Insgesamt kostete der Strom für die Müheler ab 2024 fast doppelt so viel wie vorher.



600 Franken weniger pro Jahr



Der Verbund mit der Nachbargemeinde wurde inzwischen aufgelöst, Muhen bezieht seinen Strom ab 2026 von der Eniwa. Diese kauft den Strom gestaffelt ein und sorgt damit für tiefst mögliche Endpreise. In Muhen war man deshalb besonders gespannt, wie es im kommenden Jahr weiter geht. Die kurze Version lautet: Der Stromtarif sinkt um 63 Prozent, die Netznutzung steigt jedoch um 39 Prozent – unter dem Strich sinkt der Strombezug für private Haushalte damit «nur» um 29 Prozent, immerhin knapp 600 Franken pro Jahr für einen durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt.



Neu bezahlt man in Muhen für eine kWh Strom, einschliesslich aller Abgaben 35 Rappen im Hochtarif und 28,79 Rappen im Niedertarif. Dieser Unterschied ist bemerkenswert. 2023 betrug die Differenz zwischen Hoch- und Niedertarif 2,15 Rappen, jetzt sind es 6,21 Rappen. Die Waschmaschine nachts laufen zu lassen lohnt sich also. Wie lange es diese Unterscheidung noch gibt ist unklar, viele Stromlieferanten, zum Beispiel die AEW, führen Einheitstarife ein.



Vergleicht man diese neuen Tarife mit dem Preis vor der Beschaffungskrise, liegen diese im Schnitt 12 Prozent höher. Bedenkt man, dass mit diesem Geld zum Beispiel die Umstellung auf SmartMeter finanziert und neue komplexere Informatik beschafft wird, bewegen sich die Preise nun wieder im Rahmen der gewöhnlichen Teuerung.



Stromsparen und Solaranlagen führen zu höheren Netznutzungskosten



Der eigentliche Strompreis sinkt gewaltig – Warum aber steigen die Netznutzungskosten so stark an? Das hat tatsächlich mit dem Stromsparen zu tun, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Muhen heisst: «Der vermehrte Einsatz von energieeffizienten Geräten führt zu einem Rückgang der verbrauchten Energiemenge.» Dazu kommen die zahlreichen Solaranlagen, deren produzierter Strom nicht ins Netz eingespeist, sondern direkt verbraucht wird. Beides führt dazu, dass weniger durch das Netz fliesst und sich die Kosten auf weniger kWh verteilen.



Remo Conoci