«Suhrano» – modernes Wohnen zwischen Zentrum und Natur – 140 neue Wohnungen entstehen

Mit einem symbolträchtigen Fallschirmsprung hat die Grundsteinlegung für das neue Wohnquartier «Suhrano» am Neumattweg stattgefunden. Der spektakuläre Start markiert den Baubeginn eines Projekts, das urbanes Leben und naturnahe Ruhe auf besondere Weise vereinen will. Die ersten Wohnungen sollen Ende 2026 bezugsbereit sein.

In attraktiver Lage, nur rund 500 Meter vom Bahnhof und dem Zentrum Suhrs entfernt, entstehen bis Herbst 2027 insgesamt 140 moderne Wohnungen in 13 Mehrfamilienhäusern – 90 im Stockwerkeigentum, 50 zur Miete. Die Wohnungen bieten 2.5 bis 5.5 Zimmer, grosszügige Grundrisse sowie Balkone, Loggien oder Gartensitzplätze. «Suhrano» richtet sich bewusst an ein breites Publikum: Singles, Paare, Familien und Seniorinnen und Senioren finden hier ein Zuhause.