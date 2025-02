Suhrenmattstrasse ab 10. März gesperrt, Binzmattweg sogar bis Ende Jahr

Hinter der Migros in Unterentfelden ist vor kurzem der Spatenstich für die Energiezentrale am Binzmattweg erfolgt. Der Bau selber führt zu keinen Verkehrsbehinderungen, jedoch müssen gleichzeitig zahlreiche Zuleitungen erstellt werden. Diese Bauarbeiten führen ab dem 10. März zu markanten Strassensperrungen.

Derzeit ist Etappe 1 im Bau, während der die Quellmatten und die Meerhafenstrasse betroffen sind. Diese Arbeiten führen nur zu kleineren Behinderungen. Die Etappe 2 ist deutlich markanter: Ab dem 10. März ist die Suhrenmattstrasse auf der Höhe Binzmattweg für den motorisierten Verkehr gesperrt. Das ist jener Abzweiger den man befährt, wenn man aus dem Bereich Coop/Jumbo zur Migros fahren will. Die Suhrenmattstrasse bleibt zwar nur bis Mitte Mai für den Durchgangsverkehr gesperrt und ist danach wieder durchgehende befahrbar, das Abbiegen in den Binzmattweg ist aber bis Dezember 2025 weiterhin nicht möglich. Nur der Zubringerdienst ist gestattet.

Das heisst: Der Weg zum Wochenendeinkauf in der Migros führt vom 10. März 2025 bis Ende Jahr über die Aarauerstrasse. Der motorisierte Individualverkehr wird umgeleitet, der Langsamverkehr wird je nach Situation und Bedarf mit Umleitungen signalisiert. Die Eniwa teilt dazu mit, dass Anstösser in den jeweiligen Baustellenabschnitten mittels Schreiben über die jeweilige Etappe informiert werden. Leider lasse es sich nicht vermeiden, dass während den Bauarbeiten Emissionen und Behinderungen verursacht werden. Alle am Bau beteiligten Personen, so heisst es weiter, achten darauf, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten.