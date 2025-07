SVP nominiert Daniel Wehrli und Theodor Bigler für den Gemeinderat

Daniel Wehrli bringt zwölf Jahre Erfahrung in der Gemeindepolitik mit und ist als Präsident der Planungskommission sowie Mitglied der Feuerwehrkommission tätig. Beruflich ist er als Kadermitglied bei der Märki AG Innenausbau in den Bereichen Entwicklung, Einkauf, Informatik und Qualitätssicherung engagiert. In seinem Ressort – Planung, Hochbau, Sicherheitswesen und Informatik – habe er laut SVP engagierte und vorausschauende Arbeit geleistet. Auch in der kommenden Legislaturperiode wolle er sich weiterhin mit Herzblut für die Gemeinde einsetzen.