SVP-Zweierticket für den Stadtrat mit Susanne Heuberger und Thomas Richner

Im siebenköpfigen Stadtrat steht der SVP Aarau gemäss ihren Wähleranteilen bei eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Wahlen mindestens ein Sitz zu, das schreibt die Partei in ihrer Mitteilung. Die Parteiversammlung hat für diesen Anspruch zwei kompetente und erfahrene Personen zur Kandidatur gewonnen und ein-stimmig nominiert: Susanne Heuberger (62) ist Kauffrau EFZ und arbeitet als Pflegehelferin SRK im Altersheim Golatti. Sie ist Fraktionschefin der Partei im Einwohnerrat, dem sie seit 19 Jahren angehört. Thomas Richner (60) ist Chemieingenieur ETH und arbeitet als Leiter Nachhaltigkeit und Umwelt bei Holcim Schweiz. Er ist seit 15 Jahren Einwohnerrat, den er 2020/21 präsidiert hat, und seit 11 Jahren in der ortsbürgerlichen Finanzkommission. Richner kandidiert auch für das Vizepräsidium des Stadtrates. Die SVP Aarau freut sich, der Bevölkerung diese beiden Kandidaten vorschlagen und empfehlen zu können.

Politisch und gesellschaftlich engagierter Rohrer

Thomas Richner (60) ist als Chemieingenieur ETH und Weiterbildungen in Management und Finanzen seit 30 Jahren bei Holcim tätig, heute als Leiter Nachhaltigkeit und Umwelt mit dem Fokus auf Emissionen und CO2. Er ist in Rohr aufgewachsen und engagiert sich seit 40 Jahren für den jüngsten Stadtteil bei den Ortsbürgern, im Turnverein, war Offizier in der Feuerwehr und präsidiert den Feuerwehrverein. Militärisch war er Hauptmann und Kommandant einer Rettungskompanie. Seit 2010 ist er Einwohnerrat und seit 2014 Mitglied der Finanzkommission der Aarauer Ortsbürgergemeinde. Er ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne.