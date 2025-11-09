Der Jodlerklub Kölliken bot an seinem Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle ein klangvolles Programm. In der Mitte die vier Jodlerinnen, die mit ihren Stimmen und ihrer Ausstrahlung das Publikum besonders begeisterten.

Bild: ST.

Tradition trifft Temperament

Der Jodlerklub Kölliken führt sein Jahreskonzert alternierend in Kölliken und Schlossrued durch. Dieses Jahr füllte sich die Mehrzweckhalle Kölliken fast bis zum letzten Platz. Neben dem Jodlerklub und seinen Kleinformationen trat die Trachtengruppe Ennetbürgen zusammen mit dem Handorgelduett «Gheerfällig» auf, eine Mischung, die beim volkstümlich orientierten Publikum bestens ankam