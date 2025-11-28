Tradition und Innovation gehen bei der Estermann AG Hand in Hand

Spannender Rundgang durch die Räume der Estermann AG, viele Insights und tolle Vernetzungsmöglichkeiten.

Bild: zVG

Anlässlich des Besuchs des Netzwerks Su(h)rental am Abend des 24. November 2025 erstrahlte die erste Kerze auf dem Arealkran der Estermann AG. Eine vorweihnachtliche Tradition, die von den Geuenseerinnen und Geuenseern geschätzt wird und weit über die Gemeindegrenzen hinaus strahlt.

Rund 25 Gäste des Netzwerks Su(h)rental© erhielten einen spannenden Blick hinter die Kulissen eines traditionsreichen, seit 1877 bestehenden Familienunternehmens.

Der Inhaber Jost Estermann startete mit der Geschichte des Unternehmens und zeigte, wie Werte über Generationen hinweg weitergegeben werden. Die Verbindung von Tradition, Qualität und echter Leidenschaft fürs Bauen prägt alle drei Unternehmen der Gruppe: Immobilien, Bauunternehmung und Gipserunternehmen. Die gelebten Synergien zeigen eindrücklich, wie ganzheitlich Estermann Projekte begleitet – von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe.

Stefan Kunz gab anschliessend einen Einblick in den Tätigkeitsbereich der Bauunternehmung mit ihren 210 Mitarbeitenden, von denen gut ein Drittel aus dem Su(h)rental stammt.

Während der Betriebsführung präsentierte er auch den modernen BIMe-Baustellenkasten (Building Information Modelling), der für diesen Anlass eigens in Betrieb genommen wurde. Es handelt sich um ein innovatives Tool, das die Abläufe auf der Baustelle mit digitalen 3D-Modellen verbessert, was einen inspirierenden Ausblick auf die Zukunft einer digitalisierten und weitgehend papierlosen Baustelle gab. Beeindruckend war auch, zu sehen, wie konsequent die Baugruppe in die Förderung von Nachwuchs und in Mitarbeitende investiert.