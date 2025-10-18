 
Sie sind hier: Home > Oberentfelden > Traktor reisst Barriere mit, Bahnlinie Kölliken – Oberentfelden blockiert
Bahnschranke Holzikergasse Oberentfelden.
Bild: RC
Oberentfelden

Traktor reisst Barriere mit, Bahnlinie Kölliken – Oberentfelden blockiert

 
- zuletzt aktualisiert am 18.10.2025 17:03
18.10.2025 17:03
Am Samstag gegen 16.30 Uhr wartete ein Traktor auf der Höhe Livique, um von der Holizikergasse über den Bahnübergang in die Köllikerstrasse einzubiegen. Während der Wartezeit senkte sich die Barriere, unbemerkt von der Fahrerin.  Diese fuhr los und riss – ebenfalls ohne es zu bemerken – die Bahnschranke mit. 

Durch den Zwischenfall wurden die Züge auf der Strecke automatisch  angehalten, sowohl im Bahnhof Oberentfelden, wie auch im Bahnhof Kölliken blieben die jeweiligen Kompositionen stehen. Weil die Barrieren zwischen den beiden Bahnhöfen, insbesondere auf dem Engelplatz in Oberentfelden, lange geschlossen blieben, gab es in alle Richtungen einen grossen Rückstau. Die sofort alarmierte Kantonspolizei kümmerte sich in der Folge um die Unfallstelle. Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten, alarmierten die Behörden und riefen die noch ahnungslose Traktorfahrerin zurück. RC

