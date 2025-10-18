Traktor reisst Barriere mit, Bahnlinie Kölliken – Oberentfelden blockiert

Durch den Zwischenfall wurden die Züge auf der Strecke automatisch angehalten, sowohl im Bahnhof Oberentfelden, wie auch im Bahnhof Kölliken blieben die jeweiligen Kompositionen stehen. Weil die Barrieren zwischen den beiden Bahnhöfen, insbesondere auf dem Engelplatz in Oberentfelden, lange geschlossen blieben, gab es in alle Richtungen einen grossen Rückstau. Die sofort alarmierte Kantonspolizei kümmerte sich in der Folge um die Unfallstelle. Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten, alarmierten die Behörden und riefen die noch ahnungslose Traktorfahrerin zurück. RC