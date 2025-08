Transportunternehmer Hans-Peter Dreier: «Auch Firmen brauchen eine Heimat»

Die Musikgesellschaft Oberentfelden spielte ein beherztes und mitreissendes Platzkonzert und Bob Athletik Entfelden sorgte fürs leibliche Wohl. Frau Gemeindeammann Yvette Körber begrüsste die Gäste im Namen beider Gemeinderäte offiziell und spannte einen Faden zwischen dem Geburtstag der Heimat und dem Arbeitsgebiets des Festredners, der Logistik.

Für Hans-Peter Dreier wird der August ein guter Monat: «Heute diese Feier, in einer Woche meinen 65. Geburtstag, und am 24. August das 120-Jahr-Jubiläum unserer Dreier AG mit einem Tag der offenen Tür.»

Der Festredner, der seit 31 Jahren CEO des Unternehmens ist, blickte auf die bewegte Geschichte seines Unternehmens, das sich von internationalen Transporten von Israel bis in den Irak, Russland oder Nordafrika zunehmend auf die Schweiz konzentriert hat. 2019 hat das Unternehmen in Oberentfelden eine neue Heimat gefunden. «Wir sind gekommen, um zu bleiben. Auch Unternehmen brauchen eine Heimat. Und Oberentfelden ist für uns ein Glücksfall», sprach Dreier viel Dank aus.