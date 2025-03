Turnerabende des STV Uerkheim: «Freizeitpark – Unser täglich Auf und Ab»

Ein Freizeitpark sucht einen technischen Mitarbeiter. Der möchte am liebsten gleich Pause machen, muss sich aber erst die richtigen Schuhe, Handschuhe und Helm verpassen lassen. Denn Sicherheit wird gross geschrieben. Neben erheiternden Dialogen kommt an den Turnerabenden des STV Uerkheim so manche Weisheit ans Tageslicht. «Das Leben ist eine Achterbahnfahrt, mal auf, mal ab, aber so lange es Leute gibt, die mitfahren, ist es viel einfacher», möge als Beispiel dienen. Legendär sind die Sketche hinter der Pissoir-Wand. Die vier Männer des Rote-Faden-Teams sind im Erzählen von Geschlechterwitzen geübt. «Ich mache mir Sorgen um meine Frau. Was hat sie denn? Mein Auto». Rund die Hälfte im Saal konnte das sicher gut nachvollziehen. Zur Abwechslung erzählen drei junge Damen vor geschlossenem Vorhang Witze. «Warum sind Blondinenwitze kurz? Damit Männer sie sich merken können», gehörte zur harmlosen Sorte.