Turnerfamilie gewährt Einblicke ins Gesundheitswesen 

Ein «Todkranker» am Eingang, überlastete Krankenschwestern an der Kasse – man fühlt sich beinahe in ein Covid-Impfzentrum versetzt, als man beim Turnerabend in der Turnhalle Walde in Schmiedrued eintritt. Doch erst kommt der Puls, dann schlägt es zwölf, und plötzlich tanzen die «Pflegefachfrauen mit Masken und Handschuhen» mitten in der Halle. Die Akteure am «Tragba(h)(r)ren» tragen Leuchtwesten, und die Kinder aus der Kita kämpfen tapfer gegen Bakterien. Die farbenfrohen Kleider und die luftigen Tücher der kleinen Jugimädchen erinnern an die Stiftung Theodora, für die an diesem Abend eifrig Spenden gesammelt werden. Dass Chefärztinnen unter ihren Arztkitteln ausgesprochen sexy wirken und dabei höchst temperamentvoll sein können, beweisen die Mitglieder des DTV und FTV auf eindrucksvolle Weise.