Unfall fordert zwei Verletzte

Am Samstagmorgen, 16. August 2025, kurz vor 9:45 Uhr, fuhr eine 53-jährige PW-Lenkerin auf der Ruederstrasse von Schlossrued kommend in Richtung Schöftland. Vor ihr fuhr eine 63-jährige PW-Lenkerin.



Auf dem geraden Streckenabschnitt geriet die 53-Jährige mit ihrem BMW neben die Strasse auf das Wiesland. Beim Wiedereinlenken auf die Fahrbahn touchierte sie den vor ihr fahrenden Ford der 63-Jährigen. Durch die Streifkollision drehte sich der Ford auf der Fahrbahn, geriet neben die Fahrbahn auf ein Bord, kollidierte mit einem Kandelaber und kam schlussendlich auf der Seite liegend zum Stillstand.



Durch die Kollision wurden die beiden Fahrerinnen leicht bis mittelschwer verletzt. Beide Frauen mussten mit Rettungswagen in Spitäler transportiert werden. An den Fahrzeugen dürfte Totalschaden entstanden sein.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Aus welchem Grund die 53-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf der geraden Strecke neben die Fahrbahn geriet und anschliessend mit dem vor ihr fahrenden Fahrzeug kollidierte, ist noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.



KAPO

