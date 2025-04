Valeria Cortello beendet Karriere bei den Red Boots Aarau

Die in Kaiseraugst aufgewachsene Valeria Cortello, wurde im Sommer 2019 in den Kader der Red Boots Aarau aufgenommen, hat sich durch ihre fussballerischen Fähigkeiten, ihrer Persönlichkeit, Enthusiasmus und ihren ausdauernden Einsatz einen dauerhaft prägenden Platz in der Vereinsgeschichte und in den Herzen der Anhänger gesichert.