Visualisierung der geplanten Bahnüberführung beim Pfister-Center in Suhr – ein zentrales Element des Projekts VERAS zur Entlastung des Verkehrs im Raum Suhr.

Visualisierung: AG/ZVG

VERAS ist einen grossen Schritt weiter

Die Kommission für Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (UBV) des Grossen Rats unterstützt das Grossprojekt «Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr» (VERAS). Mit 12 zu 3 Stimmen beantragt sie dem Parlament, den Verpflichtungskredit von über 384 Millionen Franken zu bewilligen – trotz Kritik an Umweltaspekten und fehlender ÖV-Förderung.