Der Oberstufenchor eröffnete die letzte Generalversammlung des Vereins ehemaliger Be-zirksschülerinnen und Bezirksschüler Zofingen (VEBZ) mit einem musikalischen Gruss.

Bild: ZVG

Verein ehemaliger Bezirksschüler löst sich auf

Nach 90 Jahren Vereinsgeschichte hat der Verein ehemaliger Bezirksschülerinnen und Be-zirksschüler Zofingen (VEBZ) seine Auflösung beschlossen. An der letzten Generalversamm-lung blickten Mitglieder und Vorstand auf eine bewegte Vergangenheit zurück – und sagten lei-se Adieu.