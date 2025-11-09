Horst Supper aus Suhr wird seit Donnerstag, 6. November 2025, vermisst.

Bild: ZVG

Vermisstmeldung: Wer hat Horst Supper (77) gesehen?

Seit Donnerstag, 6. November 2025, wird in Suhr der 77-jährige Horst Supper vermisst. Der Alleinstehende hatte letztmals Kontakt zu seinen Nachbarn, bevor er seither spurlos verschwunden ist. Als Angehörige ihn am Samstag besuchen wollten, fanden sie seine Wohnung leer vor und alarmierten die Kantonspolizei Aargau.