Bild: ZVG
Vermisstmeldung: Wer hat Horst Supper (77) gesehen?
Seit Donnerstag, 6. November 2025, wird in Suhr der 77-jährige Horst Supper vermisst. Der Alleinstehende hatte letztmals Kontakt zu seinen Nachbarn, bevor er seither spurlos verschwunden ist. Als Angehörige ihn am Samstag besuchen wollten, fanden sie seine Wohnung leer vor und alarmierten die Kantonspolizei Aargau.
Trotz intensiver Such- und Abklärungsarbeiten blieb der Aufenthalt des Vermissten bisher unbekannt. Horst Supper ist 177 Zentimeter gross, schlank, hat grauweisse Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens dürfte er eine grüne Windjacke der Marke Craft getragen haben.
Die Kantonspolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Meldungen werden an den Stützpunkt Aarau unter Telefon 062 836 55 55, per E-Mail an stuetzpunkt.aarau@kapo.ag.ch
oder über den Polizeinotruf 117 entgegengenommen. KAPO