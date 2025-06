Der Fels unter der Strasse muss genauer untersucht werden. Deshalb werden die Bauarbeiten diesen Sommer nur teilweise ausgeführt. Die Obere Vorstadt wird – wie angekündigt – für den Verkehr gesperrt.

Bild: ZVG / AG

Verzögerung: Obere Vorstadt in Aarau wird diesen Sommer nur teilweise saniert

Die Sondagen in der Oberen Vorstadt in Aarau zeigen, dass der Fels näher an der Oberfläche liegt als angenommen. Das hat grossen Einfluss auf die geplanten Bauarbeiten. Ihn abzutragen würde mehr Zeit in Anspruch nehmen als die geplanten sieben Wochen Bauzeit. Deshalb werden die Bauarbeiten diesen Sommer nur teilweise ausgeführt: Von der Adolf-Jenny-Strasse bis zum Kreisel Rosengarten werden die Arbeiten wie geplant realisiert. Die Obere Vorstadt wird auch – wie angekündigt – für den Verkehr gesperrt. Die Zeit der Sperrung wird genutzt, um weitere Sondagen in der Oberen Vorstadt durchzuführen, um so den Untergrund und das Ausmass des Felsens zu untersuchen.