Vito und Claudia Lupoli verabschieden sich per Ende September vom Gasthof «Engel»

Vito Lupoli, gelernter Metzger, Koch mit Herz und Leidenschaft, ist immer mit passenden Ideen zur Stelle, wenn man ihn braucht. Claudia Lupoli, die starke Ehefrau an seiner Seite, gebürtige Oberentfelderin, kümmert sich stets freundlich und kompetent um ihre Gäste. Zusammen führen sie den Gasthof Engel seit dem 1. Oktober 2015, doch nun ist nach exakt zehn Jahren Schluss.



Vito will keinen grossen Aufruhr verursachen, dennoch einigt er sich mit dem Journalisten, die Wahrheit zu schreiben. Er und Claudia sind bodenständig, ehrlich und offen. «Ich habe einen Herzinfarkt erlitten, von dem ich mich zwar langsam erhole, aber ich habe gemerkt, dass ich so nicht weitermachen kann.» Nach zwei oder drei Stunden sei die Kraft weg. Er und seine Frau hätten deshalb entschieden, die Reissleine zu ziehen. Die vielen Stunden in der Küche, das Catering, der Mahlzeitendienst, die Administration, das Bewirtschaften der Hotellerie – all das hätten sie beide geliebt, sogar dafür gelebt, aber der Warnschuss sei nun eindeutig gewesen. Ende September werden sie den «Engel» verlassen.



«Wir wissen noch nicht, wie es weiter geht»

Anfang dieser Woche wurden die Mitarbeitenden informiert. Wie es für sie weitergeht, ist genau so offen, wie die berufliche Zukunft von Vito und Claudia. Vieles hängt von der Zukunft des «Engels» ab. «Der Schritt kommt auch für uns plötzlich, wir werden in den nächsten Monaten schauen, was sich anbietet, vielleicht etwas Kleines, ich weiss es wirklich noch nicht», so Vito.



Das Ende der Pacht betrifft auch die Gemeinde Oberentfelden, der die Liegenschaft gehört. Gemeinderat Hans-Peter Widmer versteht die Beweggründe der Pächter: «Die Entscheidung ist richtig, dennoch bedauere ich natürlich, Vito und Claudia Lupoli als Gastgeber zu verlieren. Nachdem der «Engel» damals lange Monate geschlossen war, ist es den beiden in den letzten zehn Jahren gelungen, aus dem Gasthof einen beliebten Treffpunkt für alle Menschen zu machen.»Ein solches Vakuum soll diesmal nicht entstehen, das ist der ausdrückliche Wunsch aller. «Wir haben etwas sehr Schönes aufgebaut», sagt Claudia Lupoli, «und wir werden bei der Suche tatkräftig mithelfen, damit der Engel bleibt, was er ist.» Viele Vereine würden sich hier Treffen, was längst keine Selbstverständlichkeit mehr sei. Welche Voraussetzungen neue Pächter mitbringen müssen, wird im Stelleninserat in dieser Zeitung stehen. Doch was braucht es ausserdem? «Herz und Leidenschaft», sagt Vito. «Wir haben in diesen zehn Jahren so viele wertvolle Begegnungen erlebt, so viele Freundschaften geschlossen. Die Menschen zu lieben, die man bewirtet, das gehört dazu.» Sich heute schon zu bedanken, sei ihnen ein grosses Anliegen.



Wie der «Engel» in Zukunft geführt wird, lässt Gemeinderat Hans-Peter Widmer offen. Er zeigt sich überzeugt, dass die Arbeit von Vito und Claudia Lupoli den «Engel» zu einem attraktiven Standort gemacht habe. Mehr noch: «Die neue Pächterschaft kann einen betriebsbereiten Gasthof übernehmen, der sehr gut läuft. Es ist alles da, eigentlich könnten wir einfach den Schlüssel weitergeben. Vito und Claudia stehen zudem mit Rat und Tat zur Seite», so der Gemeinderat.



«Ustrinkete» am 26. September

Bereits vereinbarte Reservationen würden bis Ende September ausgeführt, versichert Vito Lupoli. Der letzte Anlass, die «Ustrinkete», findet dann am 26. September 2025 statt. Ein Datum, das sich nicht nur die Oberentfelder in ihrer Agenda ganz dick anstreichen werden.



Remo Conoci