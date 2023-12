Von der Finsternis und Sternenlicht war die Rede

Moderator Beat Niederberger kündigte musikalische Sternstunden an. Trotz weihnachtlicher Beleuchtung auf allen Strassen und Gassen ist die Zeit in Herbst und Winter eine düstere, geprägt durch Finsternis. Im Wort «Finsternis» versteckt sich das Wort «Stern», dabei hielt er ein Schild mit dem Schriftzug hoch. Sterne bringen in dunkler Nacht nicht nur Licht, sie spielen zur Advents- und Weihnachtszeit eine besondere Rolle. Einer davon wies den Weg zum Stall mit dem Kind in der Krippe. Vom Licht ist auch im Schweizer Volkslied mit dem Text auf Berndeutsch «S’isch äbe ne Mönsch uf Ärde» die Rede, erstmals erwähnt 1741. Das Lied erzählt von einem «Vreneli» aus Guggisberg, das sich nach seinem Auserwählten «Simes Hans-Joggeli» sehnt und Trost in der Finsternis findet.