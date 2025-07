Von gestohlenen Kirschen oder zwischen verbotenem Genuss und Gesetz

Ich gestehe. Ja, ich bin ein Wiederholungstäter. Meine kriminelle Karriere begann irgendwo zwischen dem zweiten Wanderkilometer und den ersten Veloschweisstropfen – an einem sonnigen Sommernachmittag, als ein Ast mit prallen Kirschen mir förmlich ins Gesicht hing. Und ich tat, was wohl jede andere Person in derselben Situation auch getan hätte: Ich pflückte. Ich ass. Ich genoss. So süss! Und so … verboten?