Von Sugus bis Scampi

«Bist du das Sugus?» So hatte mich schon lange niemand mehr genannt. Die Frau neben mir auf dem Perron grinste mich breit an. «Saskia?» fragte ich unsicher. «Genau – so schön, dich zu sehen, das muss Jahrzehnte her sein!» Da hatte sie recht, nach der Schule hatte sich unsere Klasse mehr oder minder in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Zwar gab es hin und wieder zaghafte Versuche für Klassentreffen, die sich aber aus irgendwelchen Gründen immer wieder zerschlugen.