Vorstand  wiedergewählt

Anschliessend dankte der Vorsitzende der Aktuarin Simone Erne herzlich für das Protokoll der GV 2024. In ihren Jahresberichten erläuterten der Präsident und die Schützenmeister die Höhepunkte des Jahres. Unser Nachwuchschef Ernst Wirt, orientierte zusätzlich über die Aktivitäten bei den Nachwuchsschützen, die doch sehr zahlreich in den Monaten November bis März im Luftgewehrkeller des Bärenmattenzentrum und im Sommer vom April bis Oktober im Schiessstand Obertel beim Kleinkaliberschiessen anzutreffen sind. Ernst Wirth und seinem Team gehört ein grosses Dankeschön für ihre unermüdliche Arbeit mit den Jungen.

Erfreulicherweise konnte Ernst mitteilen, dass 2 Schützen aus der Abteilung Luftgewehr, die Ausbildung zum Jungschützenleiter/in in Angriff genommen haben. Besten Dank für dieses Engagement. Der Kassier Roland Brand präsentierte anschliessend die Jahresrechnung. Das eingeplante Defizit konnte leicht unterboten werden. Der Kassenrevisor Andy Ort empfahl der Versammlung, nachdem er den Revisorenbericht verlesen hatte, die Jahresrechnung zu genehmigen, und dem Vorstand decharge zu erteilen. Auch das Budget, präsentiert vom Kassier wurde einstimmig gutgeheissen, obwohl auf Grund, der nur noch wenigen Einnahmen wieder mit einem Defizit gerechnet werden muss. Der Präsident betonte aber, dass er sich mit dem Verein nicht noch mehr einschränken möchte, und dass der Fehlbetrag verkraftbar sei, da wir in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet hätten.

Unter dem Traktandum Wahlen konnte der Präsident mit Freude orientieren, dass im Vorstand keine Demissionen zu melden sind. Er erwähnte, dass ein Verein mit wenig Wechsel in der Leitung gut zu führen ist, sind doch fast alle schon weit über 10 Jahre dabei. Der Tagespräsident Alfred Rufi konnte nun das Wahlgeschäft problemlos abwickeln. Die Vorstandsmitglieder wurden global wiedergewählt, sowie auch der Revisor Andy Ort. Mit einem Applaus wurde der Präsident in seinem Amt bestätigt und zusätzlich als Delegierter in die Betriebskommission der Schiessanlage Obertel gewählt. Der Vorsitzende bedankte sich bei der Versammlung für die Wahl, erwähnte aber, dass er in 2 Jahren 80 Jahre alt werde und daher nach über 25 Jahren Vorstandstätigkeit aus der Vereinsführung zurücktreten möchte.