Wechsel an der Spitze der Bauschule

Am 1. Oktober 2025 übernimmt Oswald von Arx das Amt des Vorsitzenden der Geschäftsleitung. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren konnte er mit seiner Fachkompetenz und Begeisterung für die Bildungsarbeit überzeugen.

Oswald von Arx bringt eine fundierte Ausbildung und langjährige Führungserfahrung mit: Nach einer handwerklichen Grundausbildung absolvierte er unter anderem ein Studium zum Betriebsökonomen, ein MAS in Erwachsenenbildung und Bildungsmanagement, die EDK-anerkannte Schulleiterausbildung sowie einen MBA in Marketing Management und Unternehmensentwicklung. Zuletzt leitete er die Feusi Bildungszentrum AG in Solothurn. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Kölliken.