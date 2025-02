Wechsel im Vorstand – Risotto- und Spaghettiplausch am 9. März

Nach dem Geburtstagsständchen konnten alle Traktanden zügig behandelt werden. Es war kein Austritt zu vermelden. Eine neue Mitturnerin konnte begrüsst werden. Agnès Bühlmann demissionierte nach acht Jahren als Aktuarin. Neu in den Vorstand wurde Martina Hunziker als Beisitzerin gewählt. Das Aktuariat wird von Barbara Müller übernommen. Präsidentin Uschi Haller, Leiterin Anita Hunziker und Kassierin Yvonne Hutter wurden wiedergewählt. Mit dem Jahresbericht und dem amüsanten Reisebericht über die Vereinsreise nach Hergiswil und die Fluonalp, wurden die Höhepunkte 2024 nochmals in Erinnerung gerufen. Die Kassierin konnte ein erfreuliches Plus verkünden. Für 35 Jahre Mitgliedschaft wurde Lisabeth Bolliger geehrt und das 10-Jahre-Jubiläum als Präsidentin konnte Uschi Haller feiern.Bereits steht schon wieder der traditionelle Spaghetti- und Risottoplausch vom 9. März vor der Türe. Die Frauenriege lädt dazu herzlich ein. Geturnt wird montags ab 20 Uhr. Interessierte Frauen sind jederzeit zu einer Schnupperstunde eingeladen. UH