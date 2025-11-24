 
Sie sind hier: Home > Suhr > Weihnachtsmarkt im Zentrum: Kalter Glanz und warme Herzen
Trotz frostiger Temperaturen genossen zahlreiche Besucherinnen und Besucher die festliche Atmosphäre und das vielfältige Angebot des Weihnachtsmarkts.
Bilder: CS
Suhr

Weihnachtsmarkt im Zentrum: Kalter Glanz und warme Herzen

 
- zuletzt aktualisiert am 24.11.2025 21:10
24.11.2025 21:10
Bei herrlich winterlichem Wetter verwandelte sich das Suhrer Zentrum am Sonntag in eine festliche Marktgasse. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher genossen das vielfältige Angebot, den Duft von Marroni, Glühwein und Waffeln – und eine rundum gelungene vorweihnachtliche Stimmung.

Am vergangenen Sonntag herrschte im Zentrum von Suhr wieder emsiges Treiben. Strahlende Kinderaugen auf dem Nostalgiekarussell, feine Düfte in der Luft und kunstvolle Auslagen an den Marktständen prägten den traditionellen Weihnachtsmarkt. Der Wettergott zeigte sich von seiner gnädigen Seite und bescherte dem Anlass herrlich-kaltes Winterwetter.

Bereits am Samstagabend hatte das eingespielte Team aus Standbauern und Elektrikern die Mittlere Dorfstrasse in eine stimmungsvolle Weihnachts-Marktgasse verwandelt. Kaum war am Sonntagmorgen die Sonne aufgegangen, begannen die Ausstellerinnen und Aussteller, ihre liebevoll geschmückten Holzstände einzurichten.

Das Angebot liess keine Wünsche offen: Von handgedrechselten Holzarbeiten, speziellen Kerzen und Adventsgestecken über Kinderkleider, Edelsteinschmuck und Accessoires bis zu feinen Gewürzen, Konfitüren, Glögg und Doc Gin – die Auswahl war so vielfältig wie die Besucherinnen und Besucher selbst.
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Raclette-Brot, Pizza, Grillwürste, Militärkäseschnitten oder Schlangenbrot über dem Feuer stillten den Hunger. Der süsse Duft von frischen belgischen Waffeln und Magenbrotvariationen verführte viele zum Naschen.

Traditionell betreute der Gewerbeverein den Marronistand beim Karussell, das den ganzen Tag über ununterbrochen und kostenlos seine Runden drehte. Für musikalische und märchenhafte Momente sorgten die Suhrer Musig und die Märlifee, während zahlreiche Kinder begeistert am Malwettbewerb teilnahmen.
Bis in die Abendstunden blieb der Besucherstrom ungebrochen. «Die vielen lobenden Worte haben uns sehr gefreut», resümierte das OK des Gewerbevereins. 

Der Vorstand des Gewerbevereins Suhr und das OK danken allen kleinen und grossen Besucherinnen und Besuchern, den Ausstellerinnen und Ausstellern, Helferinnen und Helfern sowie den Sponsoren, die diesen stimmungsvollen Sonntag möglich gemacht haben. CS/LA

  • Die Kinder konnten den ganzen tag kostenlos Karussell fahren.  – Bild: CS
  • Es muss nicht immer Glühwein sein – auch Gin erwärmt das Herz.  – Bild: CS
  •  Die Suhrer Musig sorgte mit bekannten Weihnachtsmelodien für festliche Stimmung.  – Bild: CS
  • Den ganzen tag über haben Besucher hier Schlangenbrot über die Glut gehalten.  – Bild: CS
  • Kein Weihnachtsmarkt ohne schöne Kerzen, sie gehören einfach dazu.  – Bild: CS
  • An den schön dekorierten Stände gabs kleine und grosse Geschenkideen.  – Bild: CS
TAGS: Gewerbe Suhr Weihnachtsmarkt

Verwandte Themen
Suhr

«Lindenfeld» erhält höchste Kinaesthetics-Auszeichnung
Sponsored Content
10. November 2025 13:25 Uhr
Suhr

VERAS ist einen grossen Schritt weiter
10. November 2025 09:27 Uhr
Suhr

Vermisstmeldung: Wer hat Horst Supper (77) gesehen?
09. November 2025 16:19 Uhr
Suhr

Gemeinsame Feier für die Kommissionen
27. Oktober 2025 20:27 Uhr
Suhr

Grosse Nachfrage nach den neuen Wohnungen
Sponsored Content
19. September 2025 14:21 Uhr