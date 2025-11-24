Trotz frostiger Temperaturen genossen zahlreiche Besucherinnen und Besucher die festliche Atmosphäre und das vielfältige Angebot des Weihnachtsmarkts.

Bilder: CS

Weihnachtsmarkt im Zentrum: Kalter Glanz und warme Herzen

Bei herrlich winterlichem Wetter verwandelte sich das Suhrer Zentrum am Sonntag in eine festliche Marktgasse. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher genossen das vielfältige Angebot, den Duft von Marroni, Glühwein und Waffeln – und eine rundum gelungene vorweihnachtliche Stimmung.