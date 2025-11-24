Weihnachtsmarkt im Zentrum: Kalter Glanz und warme Herzen
Am vergangenen Sonntag herrschte im Zentrum von Suhr wieder emsiges Treiben. Strahlende Kinderaugen auf dem Nostalgiekarussell, feine Düfte in der Luft und kunstvolle Auslagen an den Marktständen prägten den traditionellen Weihnachtsmarkt. Der Wettergott zeigte sich von seiner gnädigen Seite und bescherte dem Anlass herrlich-kaltes Winterwetter.
Bereits am Samstagabend hatte das eingespielte Team aus Standbauern und Elektrikern die Mittlere Dorfstrasse in eine stimmungsvolle Weihnachts-Marktgasse verwandelt. Kaum war am Sonntagmorgen die Sonne aufgegangen, begannen die Ausstellerinnen und Aussteller, ihre liebevoll geschmückten Holzstände einzurichten.
Das Angebot liess keine Wünsche offen: Von handgedrechselten Holzarbeiten, speziellen Kerzen und Adventsgestecken über Kinderkleider, Edelsteinschmuck und Accessoires bis zu feinen Gewürzen, Konfitüren, Glögg und Doc Gin – die Auswahl war so vielfältig wie die Besucherinnen und Besucher selbst.
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Raclette-Brot, Pizza, Grillwürste, Militärkäseschnitten oder Schlangenbrot über dem Feuer stillten den Hunger. Der süsse Duft von frischen belgischen Waffeln und Magenbrotvariationen verführte viele zum Naschen.
Traditionell betreute der Gewerbeverein den Marronistand beim Karussell, das den ganzen Tag über ununterbrochen und kostenlos seine Runden drehte. Für musikalische und märchenhafte Momente sorgten die Suhrer Musig und die Märlifee, während zahlreiche Kinder begeistert am Malwettbewerb teilnahmen.
Bis in die Abendstunden blieb der Besucherstrom ungebrochen. «Die vielen lobenden Worte haben uns sehr gefreut», resümierte das OK des Gewerbevereins.
Der Vorstand des Gewerbevereins Suhr und das OK danken allen kleinen und grossen Besucherinnen und Besuchern, den Ausstellerinnen und Ausstellern, Helferinnen und Helfern sowie den Sponsoren, die diesen stimmungsvollen Sonntag möglich gemacht haben. CS/LA