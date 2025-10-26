Die Musikgesellschaft Küttigen-Biberstein spielte zur Eröffnung des neuen Mehrfachkindergarten mit Tagestrukturen. Der Treppenturm wird in Kürze noch mit einem Storchennest ergänzt.

Bilder: ran

Wenn das Schulzimmer zum zweiten Zuhause wird

Nach gut einjähriger Bauzeit wurde am Samstag der neue Fünffachkindergarten mit integrierter Tagesstruktur auf Stock offiziell eingeweiht. Das 7,6 Millionen Franken teure Holzgebäude ist seit den Sommerferien in Betrieb und begeistert Kinder, Lehrpersonen und Gäste gleichermassen.