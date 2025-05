Wenn der AKB-CEO in der Besenbeiz Risotto kocht

Unterentfelden hat eine neue Beiz – zumindest für vier Tage. Die Idee stammt von Gerda Amberg, einer engagierten Unterentfelderin, die im Staufferhaus eine urige Besenbeiz auf die Beine gestellt hat. Ihr Ziel: Einen Ort schaffen, an dem man sich ungezwungen begegnet, miteinander isst, trinkt und lacht – und dabei vielleicht auch auf Menschen trifft, mit denen man sonst nie an einem Tisch sitzen würde.

Heimelige Stube, rustikale Küche

In liebevoller Handarbeit hat Amberg das geschichtsträchtige Haus in ein rustikales Lokal verwandelt: Alte Bauernbilder, Küchengeräte von anno dazumal und Trockenblumen auf der Ofenbank sorgen für heimelige Stimmung. Auch kulinarisch bleibt man bodenständig – am Eröffnungsabend gab es Tessiner Risotto mit Hofwurst – selbst gemacht von Abmergs Bruder – dazu einen «Gerda-Salat» und als süssen Abschluss ein hausgemachtes Caramelchöpfli.