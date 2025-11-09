Wenn die Turnhalle zur Fabrik wird

Langanhaltender Applaus: Gross und Klein erhalten ihren verdienten Lohn vom Publikum.

Bilder: Beat Wittenbach

Unter dem Motto «Fabrikfieber» verwandelten die turnenden Vereine Staffelbach die Mehrzweckhalle in ein quirliges Industrieareal voller Tanz, Akrobatik und Humor. Den 400 Zuschauerinnen und Zuschauern zeigten Jung und Alt turnerische Höchstleistungen und viel Kreativität – von der «Lagerhalle» bis zur «Geschäftsleitung».

Die Damenriege startete im «Lagerbereich» mit gelungenen Interpretationen am Barren, für die Entsorgung der Unordnung sorgte danach das grosse und kleine «Putzpersonal» vom ElKi-Turnen. Die etwas älteren Kinder vom KiTu machten anschliessend mit Leuchtwesten und -lampen als «Betriebssanitäter» Werbung für die Rettungs-Nummer 144. Und auch die FTV-Damen aus dem «Büro» sorgten mit ihren Tanzaufführungen für Begeisterung.

Die Girls der Mädchenriege klein glänzten dann in ihren weissen Kitteln als «Erfinderinnen», und die Damenriege zeigte unter anderem in Cowgirl-T-Shirts ihre Parodie-Show zum eher ernsteren Thema «Streik». Das Thema «Verpackung» griffen die Boys von der Jugi klein auf unter dem Leitgedanken «Es rappelt im Karton». Und zu «La Paloma Blanca» gab es Goodies aus der «Kantinenküche», serviert vom Turnverein. Dann war Pause, in welcher die Kids Tombola-Lose verkauften; schon beim Eingang lockten attraktive Preise.

Anschliessend war es an den Männern des Turnvereins, den zweiten Teil mit der «Produktion» einzuläuten; dies mit tollen Show-Einlagen am Barren. Die Jungs der grossen Jugi zeigten danach ihre Fertigkeiten als «Haustechniker», und die Damenriege eröffnete dem Publikum tanzend, wie ihrer Meinung nach eine «Geschäftsleitung» zu funktionieren hat. Danach gewährten die Girls der Mädchenriege mit den wohl farbenprächtigsten Kostümen des Abends einen Einblick in die «Lackiererei», und die Männerriege genoss nach getaner «Montage» ihr Bier in der Sauna. Ebenso konnten die Männer des Turnvereins mit ihren toll choreographierten «Verkaufs-« Nummern überzeugen, bevor schliesslich Turnverein und Damenriege die finale «Füürobe»-Szene tanzend inszenierten. Insgesamt war es ein toller Event mit flotten musikalischen Einlagen, der zu begeistern wusste und viel Applaus erntete.

Am Freitag, 14.11.2025 findet die Familienvorstellung statt. Tickets können an der Abendkasse bezogen werden. Am Samstag, 15.11.2025 findet der zweite Turnerabend statt, für den es nur noch wenige Tickets gibt. Beat Wyttenbach

«Produktion»: Die Männer des Turnvereins zeigen, was sie am Barren können.

Bild: BWI

«Feierabend»: Tanzend lässt sich der Arbeitstag gemütlich ausklingen. – Bild: BWI

«Geschäftsleitung»: Die Damenriege zeigt geballte Frauenpower.

Bild: BWI