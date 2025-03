Zu Besuch im frühlingshaften Gartencenter Huplant

«Wir haben die Altersheime in der Region angefragt, ob wir die Bewohner zu Kaffee und Kuchen im Café Florina einladen dürfen und viele sind gekommen», freut sich Lisa Widmer, die bei Huplant die entsprechende Koordination übernommen hat und ergänzt: «Wir wollten etwas Farbe in die neblig-winterlichen Zeit bringen und das ist uns hoffentlich gelungen.» Vergangene Woche waren nun die Bewohnerinnen des Alters- und Pflegezentrum Rondo Safenwil an der Reihe. Die Anreise wurde durch die Aktivierungsgruppe rund um Nadia Gebert und Beatrice Kunz organisiert. Kurz nach dem Eintreffen konnten alle gemütlich die vielen Zimmerpflanzen bewundern. Jetzt im März sind natürlich auch schon viele Frühlingsblumen da, die bei Huplant in der eigenen Bio-Produktion entstehen – In Hirschthal wachsen auf 7 Hektaren Land Zierpflanzen, Beeren, Kräuter und Gemüsesetzlinge.