Zurück zum Erwarteten – Argovia Stars verlieren Spiel 3 gegen den EC Wil mit 2:7

Bereits im ersten Drittel machten die Ostschweizer klar, dass Ihnen ein Ausrutscher wie jener in Aarau nicht mehr passieren soll. 3:0 stand es bis zur ersten Sirene und noch vor Ablauf einer halben Spielstunde sorgte Levin Schneider für das 4:0. Die Antwort der Argovia Stars war es, Torhüter Gianluca Ricciatti gegen Diego Leuenberger auszutauschen, eine Massnahme die sich resultatmässig kurz vor dem zweiten Pausentee in Form eines Anschlusstreffers auswirkte: Yannick Krähenbühl erzielte seinen ersten Playoff-Treffer. Doch die Antwort der Wiler kam schon wenige Sekunden nach Wiederaufnahme des Spiels. Dem 5:1 folgten danach nur noch Tore, die der Resultatkosmetik dienten, einschliesslich dem zweiten Aargauer Treffer zum 7:2 durch Michael Schmerda, der praktisch mit der Schlusssirene fiel. Hier gehts zum Telegramm: www.sihf.ch/de/game-center/game/#/20258125110119

Spiel 4 findet am Dienstag, 18. Februar um 20.15 Uhr in der KEBA statt. Sollte den Argovia Stars der Ausgleich in der Serie gelingen, findet am Donnerstag 20. Februar Spiel 5 statt.