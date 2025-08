Zwischen Festtagsfreude und internationalem Engagement

Der Juli war für mich geprägt von Begegnungen, Traditionen und dem Engagement für unsere Demokratie – sowohl in der Schweiz als auch auf internationaler Ebene. Ein schöner Höhepunkt war der Maienzug in Aarau. Es beeindruckt mich jedes Jahr aufs Neue, wie dieses Fest Jung und Alt, Einheimische und Gäste zusammenbringt. Ebenso bewegt hat mich das Jugendfest in Lenzburg, wo ich aufgewachsen bin: Als Kind habe ich selbst daran teilgenommen – heute als Ehrengast die lebendige Tradition zu erleben, ist ein besonderer Moment.