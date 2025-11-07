Zwischen Spielfeld und Alltag: Yves Heim zeigt die wahre Welt einer Frauenfussballerin

Montagmorgen, Muskelkater vom Wochenende. So startet die Fussballwoche von Yves Heim. Um 7 Uhr weckt mich meine Mutter. Weil ich keine Zeit habe zu Frühstücken, das aber für mich eine wichtige Mahlzeit ist, nehme ich mir mein Porridge immer mit. Im besten Fall habe ich am vorherigen Tag meine Sachen bereitgelegt, sodass ich sie nur noch mitnehmen kann. Meistens aber leider muss ich diese dann noch halb schlaftrunken zusammen suchen. Es sind viele Dinge, die Vorausdenken und Organisation verlangen. Ich verlasse das Haus, sage meinem Bett tschüss, das ich erst wieder um 22 Uhr sehen werde. Allermeistens muss ich einen kleinen Sprint hinlegen, um mein Tram zu kriegen. Die Schule fängt um 8:30 an, ich besuche für ein Semester das Vorstudium an der ZHdK (Zürcher Hochschule der Künste). In der Schule kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen und meistens selbstständig arbeiten. Momentan entwickle ich gerade ein 3D-Projekt zum Thema Verwandlung und experimentiere dabei mit Bioplastik. In den Pausen jonglieren meine Freund:innen und ich im Kreis, wobei es langsam immer kälter wird, was es schwieriger macht andere zum Mitmachen zu motivieren. Mittags esse ich mit den anderen aus dem Vorstudium in der Kantine. Dabei entstehen meistens lustige Gespräche. Um diese Zeit ungefähr fülle ich täglich die Online Umfrage aus zu meiner Gesundheit und Fitness, die unserem Athletiktrainer hilft das Training einzuschätzen. 16:30 bin ich fertig mit der Schule und mache mich zügig auf den Weg ins Training. Wenn es zeitlich reicht, gönne ich mir gerne einen sättigenden Snack der mir Kraft gibt für das Training. Im Zug von Zürich treffe ich immer Eriona Elezi. Zusammen um 18:00 in der Garderobe angekommen, tauschen wir uns kurz mit unseren Mitspielerinnen über diverses aus, was uns beschäftigt, wie unser Tag war, wie es den Verletzten so geht, während wir unsere Haare machen und uns umziehen. Beim Rausgehen dürfen wir die Frage der Woche beantworten. Diese wird gefilmt und später auf unserem Instagram Account als kurzes Video veröffentlicht, das für mehrere Lacher sorgt. Wir werden in 2 Gruppen aufgeteilt. Das Montagtraining ist regenerativ und enthält eine Krafteinheit und eine Übung auf dem Platz. Wer viel gespielt hat und sich am Sonntag in einen Slot eintrug, wird von unseren Physios versorgt. Nach dem Training geht’s schnell wieder in die Garderobe und dann auf den Zug. Um 22 Uhr endlich zuhause angekommen esse ich noch schnell etwas, tausche 2-3 Sätze mit meiner Mutter und meiner Schwester aus und falle schlussendlich ins Bett.