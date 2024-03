100-Jahr-Jubiläum steht im Zentrum

Der Gewerbeverein Entfelden feiert in diesem Jahr sein 100-Jahr-Jubiläum. Am 25./26. Mai findet deshalb beim Baukompetenz-Zentrum Kellenberger an der Industriestrasse 10 eine zweitägige Gewerbeausstellung statt. Bis jetzt haben sich bereits 43 Aussteller angemeldet. Am zweiten Ausstellungstag wird zudem eine Sonderschau mit verschiedenen Lehrberufen durchgeführt. Musik- und Tanzvorführungen lockern die Ausstellung auf und auch die Kleinen kommen nicht zu kurz. Am 26. Oktober feiert sich der Gewerbeverein dann selbst, mit einer Jubiläumsfeier mit Rahmenprogramm in der Turnhalle Dorf in Oberentfelden.