4. WM-Gold in Folge: CC Aarau schreibt weiter Curling-Geschichte!

Die Schweiz war an der Curling Weltmeisterschaft in Schweden nicht zu stoppen. Nachdem Silvana Tirinzoni und ihre Teamkolleginnen eine makellose Round Robin spielten, bezwangen sie im Halbfinal zunächst Schweden und einen Tag später im WM-Final die Herausforderinnen aus Norwegen mit 6:3.

Damit sorgen die Spielerinnen des CC Aarau für den 4. WM-Streich in Serie! Nach 2019, 2021 und 2022 ist es der vierte WM-Titel in Folge für das Team von Silvana Tirinzoni und der 1. Erfolg in der neuen Teamformation.

Der Finalsieg war ein hartes Stück Arbeit, zumal die Schweizerinnen etwas mehr Nerven zeigten als im bisherigen Turnierverlauf. Dank einem gestohlenen Stein im 4. End erhöhte die Schweiz auf 2:0, aber die Norwegerinnen glichen noch vor der Pause mit einem Zweierhaus aus. Mit einem 4:3-Vorsprung und ohne dem Recht, des letzten Steins nahm die Schweizer Equipe das letzte End in Angriff. Allerdings geriet der letzte norwegische Stein von Kristin Skaslien viel zu kurz, sodass Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Briar Schwaller-Hürlimann den verdienten Weltmeistertitel bejubeln durften! «Mir fehlen die Worte! Es war ein nervöses Spiel, das auf beide Seiten hätte kippen können. Dass es am Ende noch geklappt hat, ist pure Freude», freut sich Tirinzoni nach dem 4. Triumph.