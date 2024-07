Die Mobilen Deiche der Feuerwehr Aarau waren während mehreren Wochen in der Bodenseeregion im Einsatz.

Bilder: AAR

Aarauer Hochwasserschutz in Bodenseeregion im Einsatz

Nach einem erfolgreichen Einsatz in der Thurgauer Gemeinde Ermatingen am Bodensee ist der Hochwasserschutz-Container der Stadt Aarau wieder in der Kantonshauptstadt zurück. Der spezielle Aarauer Hochwasserschutz - ein Geschenk der «Mobiliar» - bewährte sich in den vergangenen Wochen erstmals als effizientes Schutzsystem im Ernstfall.