Aargauer Unternehmenspreis 2025:  Die Dreier AG gewinnt den Leuchtturmpreis

Die Siegerunternehmen des Aargauer Unternehmenspreises 2025: v.l.n.r. Cyrill Delfosse, Delfosse AG (Bestes Aargauer Unternehmen national), Christoph Zweifel, Zweifel Chips & Snacks AG (Publikumspreis), Hans-Peter Dreier, Dreier AG (Leuchtturmpreis), Michel Wagner, Wagner Schriften AG (Bestes Aargauer Unternehmen regional).

Bild: AKB/ZVG

Mit dem Aargauer Unternehmenspreis engagiert sich die Aargauische Kantonalbank (AKB) gemeinsam mit dem Aargauischen Gewerbeverband (AGV) für eine starke Aargauer Wirtschaft. Am 24. April 2025 fand die Verleihung vor 650 Gästen zum 18. Mal statt – erstmals mit der Vergabe des Leuchtturmpreises. Austragungsort war das Emil Frey Classic Cars Center in Safenwil.

Mit dem Aargauer Unternehmenspreis ehren die AKB und der AGV seit 2007 herausragende unternehmerische Leistungen im Kanton Aargau. In diesem Sinne unterstrich Nationalratspräsidentin Maja Riniker in ihrem Gastreferat die Bedeutung von Zusammenarbeit, Diversität und Freiwilligkeit für die regionale Stärke und skizzierte den Weg zu einer nachhaltigen und erfolgreichen Zukunft. Diese Werte fanden auch in der Preisverleihung ihren Ausdruck, bei der innovative und wegweisende Unternehmen für ihr Engagement und ihre visionären Ansätze geehrt wurden.

Benjamin Giezendanner, Präsident des AGV, freut sich mit den Siegern: «Der Aargauer Unternehmenspreis ist ein bedeutendes Zeichen der Anerkennung für die KMU im Kanton – er stärkt ihre Sichtbarkeit, fördert Innovation und würdigt ihren Beitrag zur regionalen Wirtschaft.» Der Direktionspräsident bei der Aargauischen Kantonalbank, Dieter Widmer, ergänzt: «Die Gewinner und die Finalisten zeigen eindrucksvoll, wie mit Begeisterung, Kreativität und Durchhaltewillen die Chancen in den Unternehmen unserer Region verantwortungsvoll genutzt werden. Sie sind Inspiration und Vorbild zugleich.»

Leuchtturmpreis für innovative und nachhaltige Projekte

Die fünfköpfige Jury hat dieses Jahr – nebst den Preisen in den Kategorien «Bestes Aargauer Unternehmen regional» und «Bestes Aargauer Unternehmen national» – neu auch einen Leuchtturmpreis vergeben. Dieser würdigt ein Unternehmen, das ein innovatives und nachhaltiges Projekt in den Bereichen «Soziales», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» abgeschlossen hat. Prämiert wurde die Dreier AG in Suhr.

Publikumspreis mit spannendem Saal-Voting

Zur Wahl standen die neun Finalisten der drei Kategorien. In einem Public Voting konnten die Unternehmen bis zum 21. April 2025 Stimmen sammeln. Zweifel Chips & Snacks AG erreichte zusammen mit dem Voting des Saalpublikums die beste Platzierung und gewann damit den Publikumspreis. Die Mitarbeitenden dürfen sich deshalb auf ein Betriebsfest (100 Franken pro Person, insgesamt bis zu 10 000 Franken) freuen.

Dreier AG: Siegerin Leuchtturmpreis

Die Dreier AG in Suhr ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das seit 1905 massgeschneiderte Transport- und Logistikdienstleistungen anbietet. Mit rund 700 Mitarbeitenden an mehreren Standorten in der Schweiz, Deutschland, Spanien und Marokko verbindet Dreier Tradition mit Innovation. 2023 startete die Elektro-LKW-Offensive mit einer Investition von CHF 25 Millionen in nachhaltige Transportlösungen. Kernaussagen der Jury:

– führende Position bei elektrisch betriebenen LKW und nachhaltigen Transportlösungen

– verbesserte Arbeitsplatzbedingungen und Lärmreduktion für Chauffeure durch E-LKW

– nachhaltiges Ergebnis 2024: 800 Tonnen CO2-Reduktion, 336 000 Liter Diesel eingespart

– sorgfältige Umsetzung des mehrjährigen Projektes mit Leuchtturm-Charakter

Wagner Schriften AG: Siegerin der Kategorie «Bestes Aargauer Unternehmen regional»

Die Wagner Schriften AG in Wohlen ist ein familiengeführtes Unternehmen für Beschriftungen, Werbetechnik, Signaletik und visuelle Raumgestaltung. Seit 1993 steht es für Qualität, Präzision und kreative Lösungen. Eine mehrheitlich inhouse geführte Produktion sichert hohe Standards, kurze Produktionszeiten und nachhaltiges Wirtschaften. Kernaussagen der Jury:

– ausgeprägte Service- und Kundenorientierung und überzeugende Positionierung als Nischenplayerin

– starker Fokus auf Mitarbeitende: Ausbildung Lernende, Weiterbildung, viele «Rückkehrende»

– umsichtige Nachfolgeplanung

Delfosse AG: Siegerin der Kategorie «Bestes Aargauer Unternehmen national»

Die Delfosse AG ist eine Metallbau-Manufaktur aus Siggenthal, die seit 1980 mit einem Mix aus traditionellem Handwerk und modernster Technik massgeschneiderte Lösungen entwickelt. Das Unternehmen setzt auf Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Verankerung, um höchste Qualität zu bieten. Kernaussagen der Jury:

– klares strategisches Vorgehen in herausforderndem Umfeld

– Innovationskraft, technische Kompetenzen und Spezialisierung u. a. auf Architektur und Denkmalschutz

– erfolgreiche Gewinnung von Fachkräften durch hohe Lehrlings- und Ausbildungsquoten und starkes