Blumen für die Kunst 2023: Mit floralen Kompositionen in den Frühling starten

«Weshalb ist die Ausstellung «Blumen für die Kunst so einzigartig? Ist es deshalb weil das Kunstgaus, einmal nach Blumen riecht? Ist es deswegen, weil die Floristinnen und Floristen mit ihren floralen Auseinandersetzungen einen neuen Zugang zu den Kunstwerken schaffen? Oder ist es die Vorahnung auf den Frühling? Was ist es für Sie?», richtet Silja Burch vom Aargauer Kunsthaus die Frage an die Gäste an der Eröffnung von «Blumen für die Kunst».