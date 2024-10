Budgetreferendum 2025: Kreisschule Aarau-Buchs stellt klar

Das Referendumskomitee gegen das Budget 2025 der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) schreibt in seiner Mitteilung, dass den Bürgerinnen und Bürgern bei der KSAB-Gründung Kostensenkungen versprochen worden seien. «Das ist falsch», schreibt die Kreisschule in ihrer Mitteilung. «In den Abstimmungsunterlagen wurde nachweislich ausgeführt, dass das Wachstum der wiederkehrenden Kosten und die Investitionen in die Schulanlagen gedämpft werden könne – nicht aber gesenkt.»