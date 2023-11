Die mobile ärzte AG ist Konkurs – Dienstleistungen im Aargau per sofort eingestellt

Abklärungen des Kantons Aargau zeigten, dass das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Landschaft am Dienstag, 7. November 2023, eine vorläufige Konkursanzeige der mobile ärzte AG publizierte. Am Montag, 13. November 2023, 15 Uhr, kam die mobile ärzte AG schliesslich der Aufforderung seitens Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) und Departement Gesundheit und Soziales (DGS) nach und bestätigte, dass sie wegen der «Betriebsschliessung» den vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Bereits seit Sonntagabend hat die mobile ärzte AG keine Dienstleistungen mehr zugunsten der Polizei im Kanton Aargau erbracht.

In Situationen, in denen innert kurzer Zeitspanne mehrere Prüfungen von Hafterstehungsfähigkeit und/oder fürsorgerischer Unterbringung nötig sind, kann es in den nächsten Tagen zu Wartezeiten kommen.