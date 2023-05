Die Raiffeisenbank Aarau- Lenzburg gehört zu den «Best Work-places™ Switzerland»

«Mit ihren Rückmeldungen bestätigen unsere Mitarbeitenden die hervorragende Arbeitskultur der Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg» sagt Stefan Schenkel, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg. «Das Fundament unserer Unternehmenskultur sind unsere Raiffeisen-Werte: Glaubwürdigkeit, Unternehmertum, Nachhaltigkeit und Nähe. Denn wir tun, was wir sagen und halten was wir versprechen. Wir nehmen auf allen Ebenen die Verantwortung für unser Tun wahr und handeln eigenständig und verantwortungsvoll. Wir tragen der Langlebigkeit unseres Geschäftsmodells Sorge und wir streben nachhaltige Beziehungen mit Mitarbeitenden, Genossenschaftern, Kundinnen, Kunden und Geschäftspartnern an. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeitenden, die einen grossartigen Einsatz leisten. Ihnen gebührt die Anerkennung für diese Auszeichnung der «Best Workplaces™ Schweiz 2023″.»

Am 16. Mai 2023 wurden zum bereits 15. Mal die Best Workplaces der Schweiz im Kaufleu-ten Zürich ausgezeichnet. Im Rahmen der weltweiten Studie hat Great Place to Work in der Schweiz mit über 220 Organisationen zum Thema Arbeitsplatzkultur zusammengearbeitet und hier mehr als 29’800 Mitarbeitende befragt. 55 Organisationen wurden in den Kategorien Small, Medium und Large von ihren Mitarbeitenden als Best Workplaces ausgezeichnet und gehören damit zu den Besten der Schweiz. RAL