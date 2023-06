Dorffest der Superlative – «Speuz ist nicht speziell, es ist einzigartig»

850 Jahre Speuz. Dass an so einem hohen Jubiläum auch auf die Geschichte eingegangen wird, ist selbstverständlich. Die Talschaft besteht aus zwei selbständigen Gemeinden, Erlinsbach AG und Erlinsbach SO. Der Erzbach bildet die Kantonsgrenze und in früheren Zeiten spuckten sich die Menschen über den Bach an, seither nennen sich die Erlinsbacher «Speuzer». Dass die historischen Überlieferungen am Festumzug mit Behörden- und Schulvertretern, Schülerinnen und Schülern der Schule Erzbachtal sowie Vereinsdelegationen benachbarter Gemeinden thematisiert wurden, bewiesen ideenreiche Sujets. Vorne weg marschierten die Gemeindepräsidentinnen und Regierungsräte beider Kantone, gleich hinter den Tambouren und der Musikgesellschaft Erlinsbach.