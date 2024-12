Eine Hommage an die grösste der grossen Überbauungen

Die Historische Gesellschaft des Kantons Aargau machte in den letzten Jahren die jüngere Geschichte des Kantons für ein breites Publikum greifbar. Daraus entstanden sind Lehrmittel und gedruckte Publikationen, Ausstellungen und Interviews mit Zeitzeugen, aber auch insgesamt 15 Dokumentarfilme. Ein letzter Film wurde zum Abschluss des Projekts veröffentlicht: In der rund halbstündigen Dokumentation befassen sich Historiker Fabian Furter und sein Team mit den fünf Grosswohnsiedlungen, die auch «Trabantensiedlungen» genannt werden. Die Zeitreise geht in die 1970-er-Jahre, als der wirtschaftliche Aufschwung einen Bauboom auslöste, mit grossen Siedlungen in Aarau, Birr, Kaiseraugst, Neuenhof und Rheinfelden. «Zeitgeschichte Aargau» geht der Frage nach, warum die Überbauungen schnell einen schlechten Ruf erhielten.