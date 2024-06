FC Aarau geht Kooperation mit FC Schalke 04 ein

Im Zentrum dieser Partnerschaft steht der regelmässige, gemeinsame Austausch in den Bereichen Scouting, Business Intelligence und Data sowie Marketing und Sponsoring. Erst vor wenigen Wochen haben die Königsblauen bereits eine vergleichbare Partnerschaft mit dem niederländischen Zweitligisten VVV Venlo abgeschlossen, sodass die involvierten Clubs von einem grösser werdenden Netzwerk profitieren können.

«Schalke ist ein eindrücklicher Verein mit grosser Tradition, breit abgestützt in der Bevölkerung», sagt Markus Mahler, VR-Präsident FC Aarau. «Das passt gut zum FC Aarau. Wir haben in unseren gemeinsamen Gesprächen festgestellt, dass wir durch eine Partnerschaft beiderseits in vielerlei Hinsicht profitieren können. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.»