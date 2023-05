Frontalkollision auf der Staffelegg

Am Donnerstag, 4. Mai, kurz nach 07.00 Uhr, fuhr ein grauer Volvo von der Staffelegg Richtung Thalheim. Durch die Sonne geblendet, lenkte der 33-jährige Fahrer, in der Kurve zu früh ein und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden schwarzen Opel.

Beim Unfall erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen. Sie wurden mit Ambulanzen ins Spital transportiert. Am Volvo, wie auch dem Opel, entstand Totalschaden.