Fusion Aarau und Unterentfelden: Jetzt steht der Zeitplan und die Projektorganisation – Am 1. Januar 2028 soll fusioniert sein 

Die Entscheidungsgrundlagen werden schrittweise in vier Teilprojekten erarbeitet, welche in die Sachbereiche Behörden, Personal/Finanzen/Liegenschaften, Verwaltung/Schule/Kooperationen sowie Vereine (insb. Parteien, Sport, Kultur) gegliedert sind. Wichtiger Teil des Prozesses ist der Einbezug der Bevölkerung und der politischen Parteien. Die Projektschritte sind so aufgebaut, dass die Beschlüsse der Gemeindeversammlung, des Einwohnerrats und der beiden Stimmbevölkerungen an der Urne in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erfolgen können.