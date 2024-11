Goldmedaillen-Metzgete bei Berchtold

Ende September dieses Jahres verlieh der Schweizer Fleisch-Fachverband SFF der Berchtold Fleisch AG aus Muhen 7 Gold- und eine Silbermedaille in 4 verschiedenen Produktekategorien. Der Betrieb darf sich mit 14 anderen Unternehmen die nächsten drei Jahre als Betreib mit «höchstem Qualitätsniveau» nennen. Das sind natürlich mehr als genug Gründe, das Ganze mit einem gemütlichen Beisammensein zu feiern. An der «Metzger-Metzgete» fanden sich vergangene Woche schon beim Start um 18 Uhr zahlreiche Gäste in der Anlieferungshalle ein, um Blut- und Leberwurst, Rippli und Speck, Gnagi, Sauerkraut und vieles mehr zu geniessen. Im Bild zu erkennen ist Geschäftsführer Daniel Berchtold, der natürlich ebenfalls anpackte. Mit diesem Anlass wurde gleichzeitig die Grillwagensaison beendet – doch keine Sorge, der nächste Frühling kommt bestimmt. RC