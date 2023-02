Hoher Besuch: Bundesrat Albert Rösti kommt am 17. Mai nach Holziken

Holziken hat gerne hohen Besuch und der hohe Besuch kommt gerne nach Holziken. Knapp ein Jahr nach Bundesrätin Viola Amherd – sie war am 5. Mai 2022 zu Gast – kommt nun ein weiterer Magistrat in die Mehrzweckhalle nach Holziken. Diesmal der frischgewählte SVP-Bundesrat Albert Rösti.

Der neue Vorsteher des Departement Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) stellt sich nach einem Referat – wie bereits vor einem Jahr Viola Amherd – den Fragen von AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli. Dieser will unter anderem vom Umweltminister wissen, wie er den Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative vertritt, welche seine SVP als «Stromfressergesetz» bezeichnet; wie er als Medienminister zur Initiative steht, die eine Halbierung der TV- und Radiogebühren anstrebt; und allem voran, wie er die Schweiz aus der Strom- und Energiekrise bringen und gleichzeitig das Klimaziel erreichen will.

Rösti ist nicht der einzige Bundesrat, der im ersten Halbjahr 2023 in den Aargau kommt. Auch die zweite neu gewählte Bundesrätin, Elisabeth Baume-Schneider, besucht unseren Kanton. Die SP-Bundesrätin und Justizministerin aus dem Kanton Jura, ist am 23. Juni am Fest der Solidarität in der Arbeiterbadi in Tennwil zu Gast. RAN